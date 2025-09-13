Eski karısını eşarbıyla ve yastıkla boğup polise teslim oldu

13 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 00:58
Antalya'da bir kişi birlikte evine gittiği eski karısını eşarbıyla boğup yüzüne yastıkla bastırarak öldürdü. Evden çıkan cinayet zanlısı, eski eşinin erkek kardeşini arayıp "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyerek polise teslim oldu.
