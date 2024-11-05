05 Kasım 2024, Salı
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Eski ilgi olmaması nedeni ile 73 yıllık mesleğine son verdi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1951 yılından bu yana terzilik yapan Hıdır Akyar (87) hem ilerleyen yaşı hem de iş olmaması nedeniyle 73 yıllık mesleğine veda etmeye hazırlanıyor. Akyar, yaklaşık yarım asır önce satın aldığı dikiş makinesi ve makas ile diğer malzemeleri çocuklarına hatıra olarak bırakacağını söyledi.