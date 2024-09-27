27 Eylül 2024, Cuma
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı! İşte vurulma anı..
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, bu akşam yaptığı yayın sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Olay sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Serhat Akın'ın vurulma anı ortaya çıktı. İşte o anlar...