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Eski eşinin annesine dehşeti yaşattı! Kayınvalidesini yakıp izledi

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Giriş: 16.07.2021 12:32
Mersin'de 2 buçuk yıllık eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Berna D., hayatının şokunu yaşadı. Torunlarına bakmak için Berna D.'nin evine giden anne Yasemin D., kızının eski kocası tarafından yakıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Yasemin D., "Kapıyı çaldı, açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. 'Ne yapıyorsun anne?' dedi. 'Evi topluyorum' dedim. Koridorda beraber iki adım yürüdük. Baktım yere bir benzin döküyor. 'Ne yapıyorsun?' demeden kibriti çaktı, attı halının üstüne." dedi.
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Kayınvalidesini yakıp izledi
Kayınvalidesini yakıp izledi
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