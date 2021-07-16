Eski eşinin annesine dehşeti yaşattı! Kayınvalidesini yakıp izledi

Mersin'de 2 buçuk yıllık eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Berna D., hayatının şokunu yaşadı. Torunlarına bakmak için Berna D.'nin evine giden anne Yasemin D., kızının eski kocası tarafından yakıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Yasemin D., "Kapıyı çaldı, açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. 'Ne yapıyorsun anne?' dedi. 'Evi topluyorum' dedim. Koridorda beraber iki adım yürüdük. Baktım yere bir benzin döküyor. 'Ne yapıyorsun?' demeden kibriti çaktı, attı halının üstüne." dedi.

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