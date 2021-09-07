Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı...

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas’ta Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. L.E. isimli kişi 7 ay önce boşandığı eşi E.D’nin iş yerine barışmak istediğini söyledi. E.D. teklifi kabul etmeyince çift arasında tartışma yaşandı. L.E. sokak ortasında E.D’yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken L.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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