Eski eşini darp eden şahıs gözaltına alındı

Olay, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. isimli kadın, sokak ortasında tartışmaya başladığı eski eşi S.Y. tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşlar şahsa müdahale ederek kavgayı sona erdirirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen kadın, eski kocasından kendisini bıçakla tehdit ve darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.