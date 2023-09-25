25 Eylül 2023, Pazartesi
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Eski eşine öfkesini aracından çıkardı! Paramparça etti
Eskişehir'de bir kadın eski eşiyle tartıştı öfkesini ise araçtan çıkardı. Adeta sinir küpüne dönen kadın eline geçirdiği sopayle eski eşinin aracını kullanılamaz hale getirdi.