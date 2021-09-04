Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı! Darp edilip seyir halindeki araçtan attı

Eski arkadaşı tarafından şiddete uğradıktan sonra içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobilden yola atılan 46 yaşındaki Nuray Koçak, ağır yaralandı. Benzer olaylarla medyada çok karşılaştığını ve böyle bir olayın kendi başına geleceğini tahmin etmediğini de belirten ve yetkililerden yardım isteyen Koçak, "Bugün bana ise yarın çocuklarıma gelip bulaşacak bu insanlar. Çok çaresizim. Yakalanmasını istiyorum. Endişeliyim, sokağa çıkamıyorum. Her köşede, bir yerlerde bekliyor beni" diye konuştu.

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