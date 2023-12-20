Eski damat katliamı! Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar’da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürerek katliam yaptı. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

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