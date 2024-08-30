Eski çalışanın tazminat dehşeti! Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti

İstanbul Sultanbeyli'de eski bir çalışan, kasap dükkanına uzun namlulu silahla ateş açtı. Dükkana 50 mermi isabet etti, mahalleli büyük panik yaşadı. İşte o anlar…

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