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Eski çalışanın tazminat dehşeti! Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti

Eski çalışanın tazminat dehşeti! Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 14:31
İstanbul Sultanbeyli'de eski bir çalışan, kasap dükkanına uzun namlulu silahla ateş açtı. Dükkana 50 mermi isabet etti, mahalleli büyük panik yaşadı. İşte o anlar…
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