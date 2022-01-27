Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Saldırganların kimliği belli oldu mu?

Gece saatlerinde Yeşilköy’de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Peki cinayetin perde arkasında ne var? Saldırganların kimliği belli oldu mu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Mehmet Karataş canlı yayında aktardıkları:

"Şafak Mahmutyazıoğlu'nun cenazesi adli tıp raporunun bitirilmesinin ardından ailesine teslim edilecek. 2 saldırganın restorana geldiği ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylediler. Saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişiyi tanıdığını söyleyip 4-5 dakikalık bir görüşme yapıyor.

Bu sırada bir kişi daha olay yerine geliyor. Burada bir tartışma yaşanıyor. Seslerin yükselmesiyle saldırıda ayağından yaralanan şoför olay yerine geliyor. Kimliği belirsiz olan 3 saldırgan ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el ateş ediliyor. Restoran içinde yere yığılan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybediyor.

Restoran Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait ve gelen 2 kişi buraya bilinçli olarak geliyorlar. Saldırganların yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinin tamamı toplandı. İncelemeler yapılıyor ve kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor."