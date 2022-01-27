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Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Saldırganların kimliği belli oldu mu?

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 11:21
Güncelleme:27.01.2022 11:25
Gece saatlerinde Yeşilköy’de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Peki cinayetin perde arkasında ne var? Saldırganların kimliği belli oldu mu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Mehmet Karataş canlı yayında aktardıkları:

"Şafak Mahmutyazıoğlu'nun cenazesi adli tıp raporunun bitirilmesinin ardından ailesine teslim edilecek. 2 saldırganın restorana geldiği ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylediler. Saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişiyi tanıdığını söyleyip 4-5 dakikalık bir görüşme yapıyor.

Bu sırada bir kişi daha olay yerine geliyor. Burada bir tartışma yaşanıyor. Seslerin yükselmesiyle saldırıda ayağından yaralanan şoför olay yerine geliyor. Kimliği belirsiz olan 3 saldırgan ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el ateş ediliyor. Restoran içinde yere yığılan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybediyor.

Restoran Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait ve gelen 2 kişi buraya bilinçli olarak geliyorlar. Saldırganların yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinin tamamı toplandı. İncelemeler yapılıyor ve kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor."

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