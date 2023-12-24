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Eski arkadaşını yanlışlıkla öldürdü: Amacı, 9 bıçak darbesiyle yaralamaktı

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Giriş: 24.12.2023 11:58
Erzurum’da 18 yaşındaki Yasin Çelik, yaralama amaçlı 9 bıçak darbesine maruz bıraktığı 23 yaşındaki eski arkadaşı Serhat Bayram’ı öldürdü. Çelik, annesine küfrettiğini gerekçe sunarak öldürdüğü arkadaşı hakkında “Amacım yaralamaktı” diyerek kendini savundu.
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