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eski Adana'da Devlet Hastanesinde yangın! Boşaltılan hastanede mahsur kalan 2 kişiyi kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 16:14
Son dakika haberleri… Eski Adana'daki Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan iki işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmaları işçilerin kurtarılmasında sonra devam etti.
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