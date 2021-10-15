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Eşiyle tartışırken kaza yaptı, tartışmaya kazadan sonra da devam ettiler

İHA
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Giriş: 15.10.2021 11:03
Adana’da bir koca dini nikahlı eşiyle otomobil kullanırken tartışınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından kadın kocasına saldırdı. Edinilen bilgiye göre kaza Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Çemberli (26) dini nikahlı eşi Selin İşarar (27) ve 3 yaşındaki oğlu Yamaç Çemberli’yi alarak otomobil ile gezmeye çıktı. Bu sırada, karı-koca tartışmaya başladı. Bir süre sonrada tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazadan sonra Selin İşarar, kocasına saldırıp onu darp etti. Doğan Çemberli ise otomobilde bulunan çocuğunu alarak dışarı çıktı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın ve oğlunun bacağı kırılırken kocasının hafif yaralı olduğu öğrenildi.
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