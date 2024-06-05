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Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi! Korku dolu anlar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 08:57
Aksaray'da eşiyle önce tartışan, sonra da kavga eden şahıs öfkesini evinden çıkardı. Perdesini çakmakla yakarak tutuşturduğu salonda çıkan yangın nedeniyle daire kısa sürede alevlere teslim oldu. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.
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