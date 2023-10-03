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Eşinize sakın bu sözü söylemeyin! “Senden koca olmaz” sözüne emsal karar

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 09:48
Ankara'da görülen bir boşanma davasında Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Reddedilen ilk davanın ardından yeniden bir araya gelen çift tekrar mahkemelik oldu, kadının eşine söylediği "senden koca olmaz" sözü haklı boşanma sebebi sayıldı.
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