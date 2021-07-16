16 Temmuz 2021, Cuma
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Eşinin ve çocuğunun kaybına dayanamadı intihar etti! İETT görevlisi notu duygulandırdı: Oraya gömün beni
Kağıthane’deki İETT Garajı’nda 13 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi Ömer Babahanoğlu, “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notu bıraktıktan sonra kulübede kendini silahla başından vurdu. Olay yerinde can veren görevlinin yakın zamanda kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği öğrenildi.