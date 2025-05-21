Eşinin ve 2 çocuğunu öldürmüştü! Kundakçı itfaiyecinin cani planı

Aydın'da yangında ölen anne ve 2 çocuğun katili itfaiyeci baba çıkmıştı. Tüyleri diken diken eden bu gelişmenin ardından o baba cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı. Ekip arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Okan Yalçınkaya Aydın'a gitti. Yaşananların perde arkasını acı olayın yaşandığı mahallede araştırdı.

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