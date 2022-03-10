10 Mart 2022, Perşembe
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Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: “Bütün hayallerimi yıktı”
Adana'da müteahhit eşinin hırsızlıkla suçladığı Neslihan C., “Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı. Beni darp etti ve ölümle tehdit etti. Ben de evden kaçarken müşterek olan eşyaları aldım ve ayrıldım. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı” dedi.