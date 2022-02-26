26 Şubat 2022, Cumartesi
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Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı
Sağlık çalışanlarına bir şiddet haberi de İstanbul'dan geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktoru darbetti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı gözaltına aldı.