Eşinin araba jantıyla dövdüğü kadın kurtarılamadı

Rize'de inşaat işçiliği yapan 38 yaşındaki Ramazan Dursun'un, otomobil jantı ile darbederek bıçakladığı 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun , hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaralıyken karısının resimlerini çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine yollayan cani Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen emniyet güçlerine şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Genç kadının kardeşi Yasin Sancar yaşananları anlattı.

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