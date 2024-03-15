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Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü! O anlar kameralara yansıdı

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Giriş: 15.03.2024 22:45
Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü. Başından geçen olayı anlatan kadın: "Kendisin uyardım dinlemedi, hak ettiği cezayı verdim. Osmanlı Tokadını yapıştırdım”
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