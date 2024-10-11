Eşini vurarak öldürdü ardından 112’yi arayıp kendini ihbar etti

İstanbul Esenler'de bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın hayatını kaybederken, kendini ihbar eden kocası ise gözaltına alındı. Çiftin acı haberi alıp olay yerine koşan çocukları sinir krizi geçirdi.