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Eşini ve bebeğini odaya kilitledi evi ateşe verdi! Eşiyle tartışan adam, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi

İHA
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Giriş: 09.01.2024 00:48
Olay, Manisa’da Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartışma sırasında öfkelenen adam karısı ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle anne ve bebeği kilitli kaldığı odaya girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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