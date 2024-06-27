27 Haziran 2024, Perşembe
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Eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebi
Antalya'da kendisine boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Antika Ayer'le, olaydan bir hafta önce barışıp uykusunda bıçaklayarak öldüren, sonrasında intihara teşebbüs eden Vezir Ayer hakkında iddianame hazırlandı. Vezir Ayer hakkında savcı, ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.