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Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında

Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 19:54
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 24 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, Hasan Dim ile eşi Elif Dim arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Hasan Dim, eşini darp ettikten sonra ütüyle başına vurarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, iki gün boyunca farklı mahallelerde saklandıktan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınırken elindeki bıçağı karnına dayayarak intihara kalkışan Dim, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Dim, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, maktul Elif Dim’in annesi Nurgül ve babası Mustafa Yürük, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, Elif Dim'in ailesi duruşma öncesinde fenalık geçirdi.
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Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında
Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında
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