Eşini öldürüp sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' yazan kocadan skandal ifade

Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirten Gencay Korur (41), ilk kez çıktığı hakim karşısında eşinin kendisini birçok kez başka erkeklerle aldattığını ileri sürerek, Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece korkutmak istedim dedi