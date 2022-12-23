23 Aralık 2022, Cuma
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Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapis
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi Hatice Yıldız'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü, oğlu Furkan Yıldız'ı (21) da yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Yıldız (45) ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezalarda indirim uygulamadı. Çiftin kızları Aleyna Yıldız (16) tarafından cep telefonu ile çekilen evde yaşanan dehşet anları ise dava dosyasında yer aldı.