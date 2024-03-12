12 Mart 2024, Salı
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Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazan Gencay Korur (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gencay Korur'un cezasında indirim uygulanmadı.