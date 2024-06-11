Eşini öldürüp eşyaları spotçuya sattı! O anlar kameralara yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün (10 Haziran) öğle saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri ise şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli kocanın cinayetin ardından evdeki beyaz eşyaları spotçuya 20 bin lira karşılığında sattığı öğrenildi. Eşya yüklü kamyonun apartmandan ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

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