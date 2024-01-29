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Eşini öldürüp baldızına "Öldürdüm" diye mesaj attı

İHA
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Giriş: 29.01.2024 16:38
Bursa'da eşiyle tartışan koca, baldızına 'öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen polis 42 yaşındaki 2 çocuk kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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