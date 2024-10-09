09 Ekim 2024, Çarşamba
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Eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış! Öldürdüğü eşinin telefonunu satıp hesabından para çekmiş
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık yüzünden öldüren şahsın yargılamasına başlandı. Şahsın arama motorunda “İple insan öldürmek ne kadar sürer” diye arama yaptığı ortaya çıkarken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı bir ileri tarihe erteledi.