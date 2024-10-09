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Eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış! Öldürdüğü eşinin telefonunu satıp hesabından para çekmiş

Eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış! Öldürdüğü eşinin telefonunu satıp hesabından para çekmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 22:15
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık yüzünden öldüren şahsın yargılamasına başlandı. Şahsın arama motorunda “İple insan öldürmek ne kadar sürer” diye arama yaptığı ortaya çıkarken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı bir ileri tarihe erteledi.
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Eşini öldürmeden önce Google’da arama yapmış!
Eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış!
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