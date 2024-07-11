11 Temmuz 2024, Perşembe
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Eşini öldüren cezaevi firarisi yakayı ele verdi!
Hatay’da huzuru sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülürken yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda Kilis'te eşini öldüren ve kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Mehmet K. İskenderun'da yakayı ele verdi. Öte yandan hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.Ö., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan F.E. ile Hırsızlık suçundan aranan A.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. serbest bırakılırken diğer şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.