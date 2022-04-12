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Eşini darbeden kocaya hem iyi hal hem de haksız tahrik indirimi

DHA
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Giriş: 12.04.2022 10:04
İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Tayoğlu'na (49) hem 'iyi hal' hem de 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.
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