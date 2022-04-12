12 Nisan 2022, Salı
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Eşini darbeden kocaya hem iyi hal hem de haksız tahrik indirimi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Tayoğlu'na (49) hem 'iyi hal' hem de 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.