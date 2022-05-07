07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Eşini boğmaya çalışan adamın savunması çileden çıkardı
Çorum'da eşi Eda Özten'i eşarp ile boğarak öldürmeye çalışan Nusret Özten'in savunması şoke etti. Özten, kendisine 3 harflilerin musallat olduğunu söyleyen Özten, olayın bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti.