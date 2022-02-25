25 Şubat 2022, Cuma
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Eşini ateşe veren cani koca yanışını izlemiş!
Ordu'da ayrıldığı eşi Elvan Sözkesen'i ateşe verip yakan tutuklu Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Sözkesen'in iddianamedeki ifadesinde, "Eski eşimi görünce korkup kaçmaya çalışırken ıslaklıkla beraber üzerim alev aldı. Eski eşim alevleri söndürmeye çalışmadı, yanmamı izledi" dedi.