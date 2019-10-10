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10.10.2019

Eşine verdiği karaciğerini istedi! Müge Anlı canlı yayında şoke oldu |Video

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine ilginç bir olayla ekranlara geldi. Programda Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini verdikten sonra kendisini aldattığını söyledi. Bunu öğrenen genç kadın ise canlı yayından eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoke oldu. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının açıklamaları ise seyirciyi ekrana kilitledi. 10 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o olayın detayları haberimizde...

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