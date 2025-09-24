Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan koca gözaltına alındı

24 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 24.09.2025 09:25
Muş’ta, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medyada paylaşan koca, Mersin’de gözaltına alındı. Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi.
