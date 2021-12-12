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Eşine kızan cani koca kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza

DHA
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Giriş: 12.12.2021 12:13
Trabzon'da eşi Y.E ile kavga eden cani koca, sinirini evde bulunan 3 aylık kediden çıkardı. Duvara fırlatılan Scottish Fold cinsi kedinin beyninde ödem oluşurken, öfkeli eş M.E.'ye de 1500 TL para cezası uygulandı.
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