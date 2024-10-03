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Eşinden kalan ekmek fırınının başına geçti azmi ile örnek oluyor

Eşinden kalan ekmek fırınının başına geçti azmi ile örnek oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 10:48
Güncelleme:03.10.2024 10:48
Malatya'da yaşayan 46 yaşındaki Handan Baydoğan, 4 yıl önce kaybettiği eşinden kendisine kalan ekmek fırınının başına geçti, azmi ile herkese örnek oldu. Kısa sürede ekmek yapımını öğrenen Baydoğan, aynı zamanda kentin de tek kadın fırıncısı oldu.
Eşinden kalan ekmek fırınının başına geçti
Eşinden kalan ekmek fırınının başına geçti
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