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Eşinden boşanmak istemedi! Kocası ve akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü

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Giriş: 29.10.2020 08:49
Güncelleme:29.10.2020 09:07
Batman'da yaşayan 46 yaşındaki Zahide A., boşanmak istemediği kocası ve ailesi tarafından çocuklarıyla birlikte darbedildi. Sokak ortasında yaşanan saldırıda eşi M.A.'nın karnına tekme attığı Zahide A.'yı bir kadın saçından çekerek, yerde sürüklemeye çalıştı. Saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 4 çocuk annesi Zahide A.'ya, 4 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.A. boşanma davası açtı. Ancak Zahide A., boşanmaya yanaşmadı. İddiaya göre boşanamadığı için öfkeli olan koca M.A., geçen cumartesi akşamı akrabaları ile birlikte Zahide A. ve çocuklarına saldırdı. Sokak ortasındaki saldırıda anne ve çocukları aralarında kadınların da bulunduğu grup tarafından darbedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşürülen Zahide A., bir kadın tarafından saçı çekilerek sürüklenmeye çalışılıyor. M.A. da karnına tekme atıyor.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Zahide A. çocukları ile birlikte polise şikayetçi olarak, koruma talebinde bulundu.

Yıllardır eşinden ve ailesinden şiddet gördüğünü iddia eden Zahide A. "Çocuklarım büyüdü. Çocuklarımı okutmak istedim, izin vermediler. Çocuklarımı kötü işlerine alet edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Eşim paha biçilemez servete sahip. Bütün mal varlığını dolaylı yollardan başkasının adına vermişler. Bizi mağdur ettiler. Dört yıldan beridir tedbir kararımız var. Darbedildiğim için şikayette bulundum. Çocuklarımı okula gönderdim diye defalarca şiddete uğradım. Boşanmadım diye, çocuklarımı terk etmedim diye her gün saldırıya uğruyoruz. Yardım istiyorum. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Her gün ölümle tehdit ediliyoruz. Önceki akşam, eşim ve ailesi bize tuzak kurdu. Beni darbettiler. Beni korumaya çalışan çocuklarıma da saldırdılar. Sürekli ölümle tehdit ediyorlar. Boşanmamı istiyorlar. Bütün komşular ve çevredeki herkes biliyor. Ölmek istemiyoruz. Her şikayet edişimizde tekrar tekrar üzerimize geliyorlar" dedi.

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