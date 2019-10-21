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21.10.2019

Eşinden boşanan adamın şaşırtan kutlaması

İstanbul'da eşinden boşanan bir kişi, otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı.

İstanbul'da, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleten, arka camı ve yan kapılarına 'Boşandım çok mutluyum' yazısı yazdıran kişi, damat gibi giyindi.

Daha sonra da araç konvoyu oluşturup kornalara basarak tur attı.

"DARISI SİZLERİN BAŞINA"

Yanına yaklaşan başka otomobil sürücüsünün, "Duygularını alabilir miyim? Niye böyle bir karar aldın?" sorusu üzerine, "Boşandım çok mutluyum. 2 yıl mücadele ettim. Her şeyimi kaybettim ve kendim de bittim. Boşandığıma gerçekten çok mutluyum. Darısı sizlerin başına. Evlendiğim insan yanlış bir insandı. Bu saatten sonra evliliği düşünmüyorum. Çocuğum var. Çocuğumu göstermiyorlar" dedi.

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