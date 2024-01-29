“Eşim yıkanmıyor” dedi boşanma davası açtı

Ankara'da yaşayan bir kadın eşinin duş almayıp, haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalaması gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, kocayı tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN