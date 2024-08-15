15 Ağustos 2024, Perşembe
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Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada
Küçükçekmece'de kocası tarafından sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.