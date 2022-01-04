04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eşi tarafından çocuğunun göz önünde restoranda böyle darp edildi

Eşi tarafından çocuğunun göz önünde restoranda böyle darp edildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2022 13:14
İstanbul Eyüpsultan'da, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından 6 yaşındaki çocuğunun önünde restoranda darp edilen kadın, yardım çığlığında bulundu. Darp edilen Elif Dağatar, “Bir sonraki hamlesinde belki boğazı kesilen anneler gibi olacağım” dedi. Eyüpsultan'da yaşayan 29 yaşındaki Elif Dağatar ve 8 yıllık kocası Ertuğrul T. boşanma kararı aldı. 6 yaşındaki çocuğu Y.E.G.'yi görmek isteyen Elif Dağatar, boşanma aşamasındaki eşi ile bir alışveriş merkezinde buluştu. 34 yaşındaki Ertuğrul T., bir süre sonra Elif Dağatar'a hakaret etmeye başladı. Duyduğu hakaretler üzerine Ertuğrul T.'nin yüzüne su atan Elif Dağatar, acımasız şekilde çocuğunun yanında dövüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan dayak anlarını sosyal medyadan paylaşan Dağatar, yardım istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öz kızını Oktar’a getirmişti: O kız yaşadıklarını anlattı
Öz kızını Oktar'a getirmişti: O kız yaşadıklarını anlattı
Restoranda dehşet! Oğlunun önünde böyle darp etti
Restoranda dehşet! Oğlunun önünde böyle darp etti
Otomobiliyle köpeği ezip yoluna devam etti
Otomobiliyle köpeği ezip yoluna devam etti
Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
Hem maske takmadı hem de kart okutmayacağını söyledi
Hem maske takmadı hem de kart okutmayacağını söyledi
Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Ankara'da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
12 yaşındaki çocuğa 10 köpek saldırdı
12 yaşındaki çocuğa 10 köpek saldırdı
200 kiloluk dev piton çiftlikte yakalandı!
200 kiloluk dev piton çiftlikte yakalandı!
İETT otobüsünde korkutan yangın
İETT otobüsünde korkutan yangın
Arkasına bile bakmadan kaçtı! Pes dedirten olay
Arkasına bile bakmadan kaçtı! Pes dedirten olay
Korona grip arası fark nedir?
Korona grip arası fark nedir?
3_yaass
3_yaass
Daha Fazla Video Göster