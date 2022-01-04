04 Ocak 2022, Salı
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Eşi tarafından çocuğunun göz önünde restoranda böyle darp edildi
İstanbul Eyüpsultan'da, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından 6 yaşındaki çocuğunun önünde restoranda darp edilen kadın, yardım çığlığında bulundu. Darp edilen Elif Dağatar, “Bir sonraki hamlesinde belki boğazı kesilen anneler gibi olacağım” dedi. Eyüpsultan'da yaşayan 29 yaşındaki Elif Dağatar ve 8 yıllık kocası Ertuğrul T. boşanma kararı aldı. 6 yaşındaki çocuğu Y.E.G.'yi görmek isteyen Elif Dağatar, boşanma aşamasındaki eşi ile bir alışveriş merkezinde buluştu. 34 yaşındaki Ertuğrul T., bir süre sonra Elif Dağatar'a hakaret etmeye başladı. Duyduğu hakaretler üzerine Ertuğrul T.'nin yüzüne su atan Elif Dağatar, acımasız şekilde çocuğunun yanında dövüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan dayak anlarını sosyal medyadan paylaşan Dağatar, yardım istedi.