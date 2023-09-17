17 Eylül 2023, Pazar
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Eşi intihar etmeyince öldürmüş
Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan?ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan'ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.