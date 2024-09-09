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Eser kaçakçılarına dedektör köpekli harekat!

Eser kaçakçılarına dedektör köpekli harekat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 23:04
Kayseri’de polis ekipleri tarafından dedektör köpeği ile yapılan 2 farklı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.
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Eser kaçakçılarına dedektör köpekli harekat!
Eser kaçakçılarına dedektör köpekli harekat!
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