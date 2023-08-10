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Esenyurt'taki pompalı saldırıyı baştan sona kaydetti

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Giriş: 10.08.2023 16:40
Esenyurt'taki M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı. M.B.'nin pompalı tüfekle saldırısı çevredeki bir kişi tarafından ilk anından itibaren cep telefonuyla görüntülendi.
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