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Esenyurt'taki kanlı baskın: Zanlılardan biri adliyeye sevk edildi

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Giriş: 01.08.2023 15:50
Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan Murat Özer adliyeye sevk edildi. Şüpheli Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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