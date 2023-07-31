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Esenyurt’taki cinayetin sebebi 600 bin TL'lik borç mu? Kan parası ödendi mi?

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 09:14
Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Cinayetin sebebi 600 bin TL'lik borç olduğu konuşulurken taraflar aralarındaki husumeti kan parasıyla ortadan kaldırmışlar. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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