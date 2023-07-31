31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Esenyurt’taki cinayetin sebebi 600 bin TL'lik borç mu? Kan parası ödendi mi?
Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Cinayetin sebebi 600 bin TL'lik borç olduğu konuşulurken taraflar aralarındaki husumeti kan parasıyla ortadan kaldırmışlar. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.